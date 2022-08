Sacchi: “Il Milan sta ancora lavorando ma può regalare tante soddisfazioni”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese

Enrico Ianuario

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato del Milan, reduce da una vittoria contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Milan: "Siamo all’inizio, si vede che stanno ancora lavorando e che certi meccanismi devono essere messi a punto. Il successo sull’Udinese è meritato, però...".

Cosa direbbe al gruppo se fosse l'allenatore del Milan: "Che dobbiamo essere più compatti. Se non sei compatto, stretto e corto, non vai da nessuna parte. Le distanze nel calcio moderno sono decisive. Il Milan non sempre è stato compatto, specie nel primo tempo e questo non aiuta in fase di pressing e di palleggio".

Sacchi sulla fase difensiva dei rossoneri: "Le marcature, soprattutto in avvio, mi sono sembrate un po’ troppo blande. E le scalate non sempre venivano fatte con i tempi giusti. E’ su questo che dovrà lavorare Pioli per dare alla squadra un’anima sempre più europea. A tratti, comunque, ho visto belle trame, in velocità, con pochi tocchi. E il pubblico ha apprezzato perché questo Milan, quando va via con rapidità, sa entusiasmare".

Su chi gli è piaciuto dei calciatori in campo: "Non uno in particolare, ma la squadra in generale mi è sembrata sulla strada giusta. Diaz ha fatto buone cose, i due centrali difensivi hanno lavorato bene. Piuttosto mi è sembrato che l’Udinese abbia perso quella fisicità che l’ha sempre contraddistinta nelle ultime stagioni. Ma siamo all’inizio, c’è tempo per correggere gli errori in corsa. Anche Pioli ha qualcosa da sistemare, soprattutto deve chiedere ai suoi giocatori passaggi brevi, rasoterra, anche perché non ci sono grandi saltatori tranne Giroud. Comunque alcune azioni sono state proprio divertenti".

Se il Milan è favorito per lo scudetto: "Ha lo scudetto sulle maglie... Dico che se continuano su questa strada, con questo impegno e con questo spirito, possono regalare tante soddisfazioni". Milan, alcune considerazioni dopo la vittoria contro l'Udinese.