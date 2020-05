Sacchi: “Maldini? Spero che rimanga, ma se perdi la dignità..”

MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan dal 1987 al 1991, e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva al ‘Corriere dello Sport’. L’ex tecnico di Fusignato ha parlato anche di Zvonimir Boban e Paolo Maldini, dal loro futuro al loro operato in questa stagione. “Mi dispiace. Perché Boban è un uomo intelligente, lo stimo molto. Quanto a Paolo, spero che rimanga. Ma, come diceva William Shakespeare, se perdi la dignità sarai un miserabile per tutta la vita. Sa quanti miserabili abbiamo in Italia?”, ha dichiarato Sacchi.

