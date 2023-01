Sacchi: “Il Milan ha i conti in ordine, giocare coi debiti vuol dire barare”

Arrigo Sacchi ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Uno dei tanti temi toccati da Sacchi è stato il fatto che il Milan in questa stagione sta giocando con i conti a posto, mentre sottolinea come scendere in campo con i debiti significhi barare. E poi da una sua spiegazione del motivo per cui alcune squadre vanno in rosso. Di seguito le sue parole.