Sacchi: “Bennacer? Ha diretto bene le operazioni a centrocampo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato anche di Ismael Bennacer in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue parole sul centrocampista algerino, autore della rete dell'1-1 contro l'Atalanta: "A parte il gol, davvero bello per il modo in cui ha preparato il tiro e per la precisione, mi è piaciuto per come ha diretto le operazioni in mezzo al campo. Sempre pronto al pressing e ad accorciare la squadra. Bravo anche a far girare il pallone velocemente. La rapidità di tocco è fondamentale nel calcio moderno".