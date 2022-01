Sabatini: “Vedrei bene Svanberg al Milan. Ne parlai con Leonardo e Ancelotti”

Secondo Walter Sabatini, ex dirigente del Bologna, Mattias Svanberg starebbe bene al Milan. Ecco poi un retroscena su Leonardo e Ancelotti

Secondo Walter Sabatini, ex dirigente del Bologna, Mattias Svanberg starebbe bene al Milan. Ecco poi un retroscena su Leonardo e Carlo Ancelotti ai microfoni di 'Tuttosport': "Lo vedrei alla Juve o al Milan, ma tanto a gennaio il Bologna non lo venderà mai. In passato ne ho parlato con Leonardo per il PSG o con Ancelotti quando era all'Everton".