Sabatini: “Raiola ha il diritto di dire che non lo convince il progetto Milan”

MILAN NEWS – Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato di Milan, in esclusiva, ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Commentando le dichiarazioni rilasciate dal Presidente rossonero, Paolo Scaroni, Sabatini ha detto: “Scaroni è una figura simbolica del Milan, ma il problema non è la politica dei giovani. Il problema è se i giocatori sono buoni o no”.

Parlando, poi, del lavoro di Mino Raiola, che, in casa Milan, cura gli interessi di diversi assisti di prestigio, da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma a Zlatan Ibrahimovic, passando per Alessio Romagnoli e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, Sabatini ha spiegato: “Il ruolo del procuratore è quello di procurare le offerte, le squadre, i progetti e i contratti migliori al proprio assistito. Donnarumma? Rispetto ai top club, Raiola ha il diritto di dire che il progetto Milan non è tra i più convincenti …”.

Parole dure, quelle dell'ex conduttore 'Mediaset'. Intanto, sul fronte mercato, sembra che si possa muovere qualcosa intorno la figura di Lucas Paquetá.