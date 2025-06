Sabatini: “Milan? Da ricostruire. Allegri è carico e ha voglia di incidere”

"Allegri è super carico, ha molta voglia di incidere nel suo nuovo Milan. La coppia con Tare nasce da stima e fiducia reciproca, i due non si conoscevano ma oggi si stanno trovando molto bene. Il Milan ha una situazione che va ricostruita. C'è molta fiducia ma tanto lavoro da fare, perché è evidente che nel Milan ci sia stato un cambio epocale. Per esempio, nel ruolo di Ibra, che oggi è molto in disparte, perché lui è un uomo di Cardinale, non del Milan".