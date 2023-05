Sabatini: “Il Milan ha una rosa più debole rispetto all’anno scorso”

Intervistato dai microfoni di Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato del Milan e del pareggio contro la Cremonese: "Il Milan ha una rosa più debole rispetto all’anno scorso. Kessie, Romagnoli e Ibra non hanno avuto rimpiazzi all’altezza.Eppure il buon Pioli – lavoratore che non ha tempo per ingraziarsi i fannulloni del web sta tenendo duro e scegliendo di dosare le forze per continuare a sognare in Champions League. Per battere la Cremonese, pensava lui e pensavano tutti, era sufficiente anche il Milan del turn over".