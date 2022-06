Sabatini: “Massara fenomenale: non ha difetti. Un uomo spietato”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha parlato di Frederic Massara, dirigente del Milan e suo 'allievo' nel settore

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera'. Per l'occasione, ha anche parlato di Frederic 'Ricky' Massara, direttore sportivo del Milan campione d'Italia, che ha lavorato con lui anni fa nella Roma.