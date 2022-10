Sabatini: “Se Leao rinnova a 7 milioni, il Milan fa l’affare del decennio”

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito ad un possibile rinnovo di contratto con il Milan di Rafael Leao

Intervenuto nel corso di 'Pressing', Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Leao. In particolar modo, il giornalista si è soffermato sulle cifre di un ipotetico rinnovo del portoghese con il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Si dice che Leao voglia 7 milioni di euro a stagione per rinnovare. Io dico che se vuole davvero solo 7 milioni, Maldini deve farlo firmare subito. Se Leao firma a questa cifra, il Milan fa l'affare del decennio".