Sabatini: “Kjaer? Roma lo bocciò dopo un derby. Peccato, era un leader”

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma ora al Bologna, ha parlato del Simon Kjaer giallorosso. Ecco qual è il suo rammarico

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma ora al Bologna, ha parlato del Simon Kjaer giallorosso. Questa la spiegazione sulla sua cessione dalla Capitale ai microfoni de 'Il Messaggero': "Roma gli fece pagare un mezzo passo falso in un derby. Peccato, perché era già un leader a 22 anni. È cresciuto molto, è un signor difensore e un grande leader. La lucidità e il sangue freddo dimostrano che tipo di ragazzo sia. È stato straordinario, ha compiuto un prodigio. Scioccato? Certo, e poi mi ha ricordato la tragedia del mio amico Renato Curi: l’ho detto tante volte, con i soccorsi di oggi si sarebbe salvato". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo