Sabatini: “Italia-Ucraina una partita di vitale importanza”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini ha parlato in vista del match fra Italia e Ucraina valido per la qualificazione ad Euro 2024 : "È una partita di vitale importanza. Ieri ho guardato l’Ucraina giocare e li ho visti molto bene, facendomi una grande impressione. Hanno giocato con forza e determinazione, perciò andranno affrontati con tutte le attenzioni possibili. Negli altri paesi e nelle altre nazionali però vedo giocare tanti ragazzini, mentre noi drammatizziamo tutto e dovremmo essere più sereni".

Infine, il dirigente ha concluso con un pensiero su Luciano Spalletti e il match pareggiato con la Macedonia del Nord: "Ora c’è una drammatizzazione del risultato, ma Spalletti ha fatto una scelta mai intrapresa prima, ossia conferire la fascia ad Immobile, che lo ha ripagato con il goal. Personalmente odio le gare delle nazionali che si giocando dopo due o tre turni di campionato, perché i calciatori non possono avere una condizione accettabile. Non mi accanirei troppo sul risultato proprio per questo". LEGGI ANCHE: Mancini: "Questo ex Milan poteva essere il nuovo Messi" >>>