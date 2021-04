Sabatini: “Il Milan deve credere ad un posto in Champions League” | News

Le ultime notizie sul Milan. Sandro Sabatini, noto giornalista, ha detto la sua riguardo la corsa verso la Champions da parte del Milan

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato del momento negativo del Milan intervenendo durante la trasmissione 'Tutti Convocati' su 'Radio 24'. Queste le sue parole. "Il Milan deve continuare a credere ad un posto in Champions League, anche se il rischio è evidente. Non può far evaporare tutto quello che ha fatto nel girone d'andata". Intanto Pioli è pronto ad inserire una sorpresa contro il Benevento: ecco la probabile formazione.