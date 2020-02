Sabatini: “Contatto Romagnoli-Cutrone? Per me non era rigore”

FIORENTINA-MILAN – Il giornalista sportivo Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e tra le altre cose ha commentato l’episodio finale di Firenze tra Fiorentina e Milan. “Rigore fischiato alla Fiorentina? Sono d’accordo nel rendere più stringente il controllo al Var. Contatto Romagnoli-Cutrone? Il difensore del Milan sfiora il pallone e arriva in anticipo, per me non era rigore”, il suo commento. Secondo l’AIA, invece, la decisione di Calvarese è stata corretta: continua a leggere>>>

