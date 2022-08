Rummenigge: “Sorpreso dallo scudetto del Milan, Inter più forte”

Karl-Heinz Rummenigge, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Milan e della vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter: "Lo scudetto del Milan mi ha un po' sorpreso. L’Inter poteva confermarsi, purtroppo ha perso punti preziosi in alcune settimane difficili e grazie a quello il Milan ha vinto. Già l’anno scorso l’Inter aveva la squadra più forte. Un giudizio su De Ketelaere? Lo conosco, ma quando un giocatore arriva dall’estero va valutato per come si adatta al calcio italiano, sempre diverso da quello estero, nel caso da quello belga".