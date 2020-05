Rummenigge: “Rangnick è bravo, ma serviva più tatto con Maldini e Boban”

MILAN NEWS – Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile arrivo al Milan di Ralf Rangnick, sottolineando anche le relative polemiche con Paolo Maldini.

“Rangnick in Germania ha lavorato bene, ha il vantaggio di aver avuto due ruoli, perché è stato sia direttore tecnico e sia anche allenatore. Diciamo però che la cosa non è stata venduta in modo simpatico, perché se hai due dirigenti come Maldini e Boban, che sono stati dei simboli del grande Milan, bisogna trovare una soluzione più sensibile, si deve agire in modo che alla fine diventi un “win-win” per le due parti. Se Rangnick parte così, non è un modo simpatico perché Boban è già via e Maldini è contro”.

"Il concetto di igiene, o protocollo sanitario, è la soluzione di tutto, anche in Italia è importante convincere la politica con questo concetto, perché la politica ti dà il permesso soltanto quando tu sei in grado di convincerla. Ha la responsabilità per tutto il popolo, e dà fiducia soltanto se è persuasa che tutto possa andare bene".