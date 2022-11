Rui Costa: “Milan e Fiorentina entrate nel cuore con una potenza tremenda”

Su Cristiano Ronaldo : "Era alla sua prima competizione in Nazionale, era la mia ultima, forse penultima. C'era un cambiamento generazione in corso, lui era un bambino molto felice e faceva cose in allenamento che nessuno faceva. Noi gli rompevamo la testa tutti i giorni per farlo giocare il più semplice possibile, però quando rimanevamo solamente noi anziani dicevamo "questo è il migliore al mondo" avevamo già capito che mostro di uomo era lì con noi, è arrivato dove è arrivato".

Sull'Italia: "A livello di club è la mia seconda casa, sono stato dodici anni in Italia, sarò grato per come mi hanno accolto. Se parliamo di Fiorentina e Milan ho grande nostalgia di quei tempi. Vero è che sono tifoso del Benfica dai piedi alla testa, ma queste due squadre mi sono entrate nel cuore con una potenza tremenda . Ho avuto la fortuna di non avere giocato in mille squadre, ma sono molto legato a quelle che ho rappresentato. Pur essendo presidente del Benfica, l'Italia continua ad accompagnare regolarmente la mia vita".

Sull'ottavo di finale contro il Bruges: "Sarei ipocrita se dicessi che sarebbe stato l'ostacolo più duro, però il Bruges ha fatto un grandissimo girone, come lo abbiamo fatto noi. Era in quello del Porto e ci hanno vinto 4-0, non possiamo pensare che il fatto di non essere accoppiati a squadre di nome più importante - con tutto il rispetto per il Bruges - ci porti una gara più facile. Sarà molto difficile, dovrà essere per noi un campanello d'allarme. Abbiamo le nostre ambizioni. siamo arrivati ai quarti in una stagione che a livello interno non è andata bene, ma in Europa sì. Abbiamo giocato con il Liverpool, proviamo ad arrivare anche più lontano".