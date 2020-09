Rudi Garcia: “Kalulu peccato non sia rimasto. Tatarusanu un professionista”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato di Pierre Kalulu e Ciprian Tatarusanu. Il primo è arrivato al Milan a parametro zero dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo, mentre il secondo arriverà in Italia nelle prossime ore.

Riporta il giornalista francese Guillaume Maillard-Pacini: “Un peccato. Aveva il posto assicurato se fosse rimasto qua”. Parole anche per Tatarusanu, prossimo a diventare un nuovo giocatore rossonero: “Perdiamo un grande professionista”, ha dichiarato l’ex allenatore della Roma.

