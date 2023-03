L’ex compagno di Ronaldinho: “A casa sua i camerieri ti servivano da bere”

Intervenuto nel podcast 'Pelotazo al Vacio', l'ex compagno di squadra di Ronaldinho ai tempi del Queretaro , Patricio Rubio , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ex fantasista del Milan . L'attaccante attualmente in forza al Ñublense si è soffermato in modo particolare sulle feste che il brasiliano organizzava a casa sua. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Patricio Rubio su Ronaldinho

"Era pazzesco, casa sua, non sai cosa fosse. Arrivavi a casa e gli amici giocavano ovunque, i camerieri che ti servivano da bere. Incredibile. Sempre come ospite, tutto gratis, tappeti rossi, guardie, sicurezza ovunque, donne. Ma io mi comportavo al meglio. Era il momento peggiore per essere fidanzato. È una vita diversa. La vivono in modo diverso, si divertono in modo diverso. E poi si tratta di Ronaldinho. Cosa gli dirai?".