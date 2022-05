Rrahmani: “Con il Milan non subìto un tiro nel primo tempo, poi hanno vinto”

Amir Rahmani, difensore del Napoli, ha espresso i propri rimpianti sullo scudetto ed è ritornato sulla sconfitta contro il Milan del 'Maradona'

Amir Rahmani , difensore del Napoli, è ritornato sulla gara contro il Milan del 'Maradona', in cui i rossoneri ebbero la meglio grazie ad un gol di Olivier Giroud . Una sconfitta che alimenta i rimpianti azzurri in tema scudetto. Il kosovaro parla anche di mancanza di fortuna: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Radio Kiss Kiss Napoli'.

"Potevamo fare meglio con un po' di fortuna, se in qualche partita le cose fossero andate diversamente. Ad esempio col Milan non avevamo subito neanche un tiro in porta fino al primo tempo, poi hanno vinto. Ci dispiace, perché anche noi volevamo lo scudetto, essendo noi calciatori che non hanno ancora vinto in carriera".