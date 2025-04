Rothen accusa Mbappé: “Ha destabilizzato il Real Madrid, è stato mediocre”

Intervistato a RMC Sport, Jérôme Rothen ha parlato di Kylian Mbappé dopo la sconfitta del Real Madrid contro l' Arsenal in Champions League : "È uno dei colpevoli. Non vogliamo dare tutta la colpa a Kylian Mbappe per la partita, ma ci aspettavamo un Mbappe decisivo e non lo è stato. L'ho visto un po' impacciato. Non ha sempre colpito nel segno nelle poche occasioni che ha avuto. Un attaccante del suo calibro deve migliorare. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, è stato abbastanza mediocre...".

Rothen boccia Mbappé: "Mediocre. Non è all'altezza del Real Madrid"

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "L'altra delusione, e in questo caso Mbappé forse è responsabile, è il suo stile, il suo modo di essere. Non lo vediamo. Mbappé è avaro in difesa, non è qualcuno che si concentra tatticamente per proteggere il centrocampo. Guardando il sistema di Carlo Ancelotti ieri, è questa la domanda che mi sono posto. Il fatto di aver preso Mbappé ha destabilizzato tatticamente il Madrid. Nelle partite importanti dall'inizio della stagione, il Real Madrid non è stato all'altezza. Per me, questo è un problema".