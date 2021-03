Rossi: “Preferirei vedere il Milan dal vivo, in tv soffro” | News

Le ultime notizie sul Milan. Sebastiano Rossi, ex calciatore, ha parlato del Milan e ha rivelato qual è la sua partita preferita

Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha parlato davanti ai microfoni di Milan TV rivelando qual è la sua partita preferita giocata in passato. "Soffro nel guardare il Milan in televisione, preferirei vederlo dal vivo ma adesso è difficile. Se dovessi scegliere una serata, scelgo la partita col Werder Brema: fu un risultato fondamentale". Intanto clamorosa indiscrezione di calciomercato: il Milan pensa a Milinkovic Savic.