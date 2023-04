Rossi sull’Euroderby: “Abbiamo bisogno di vendetta, ma il Milan è forte”

Valentino Rossi, ex pilota di Moto GP, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'Euroderby di Champions League tra Milan e Inter

Valentino Rossi, ex pilota di Moto GP, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi in modo particolare sull'Euroderby di Champions League tra Milan e Inter. L'ex centauro, tifoso della Beneamata, ha sostenuto come i nerazzurri abbiano bisogno di vendetta, sebbene a suo dire il Diavolo comunque sia una squadra forte. Di seguito le sue parole a riguardo.