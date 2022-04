Ronaldo il Fenomeno: “Milan, esperienza incredibile. Sul gol nel derby …”

Ronaldo Il Fenomeno, ex attaccante anche del Milan in Serie A, ha rilasciato un'intervista ad Alessandro Del Piero per 'Sky Sport'

Daniele Triolo

Ronaldo Il Fenomeno, ex attaccante di Inter e Milan in Serie A, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ad Alessandro Del Piero per 'Sky Sport'. Ecco cosa ha ricordato l'ex centravanti brasiliano, classe 1976, sul suo passato in rossonero (gennaio 2007-giugno 2008, per un totale di 20 partite ufficiali e 9 gol).

"Delle mie squadre sono rimasto legato a Inter e Real Madrid - ha ricordato Ronaldo il Fenomeno -. Prima di andare al Milan ho provato a tornare all'Inter, ho chiamato anche Massimo Moratti, ma non si è fatto nulla. Al Milan ci ho provato, ma ero già in declino (ride, n.d.r.)".

"È stata comunque un'esperienza incredibile - ha detto Ronaldo il Fenomeno sul Milan -. Era una società avanzata nella tecnologia, nelle infrastrutture, lavoravano meglio delle altre. Lo sapevo. L'esultanza nel derby contro l'Inter? Non so chi volevo provocare, se i tifosi o Moratti. Non ne avevo motivo, ma ero giovane ...". Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

