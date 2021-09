Ronaldo: “Ibrahimovic sa gestirsi come un super professionista”

Ronaldo 'Il Fenomeno', ex attaccante anche del Milan, ha rivelato poi come Zlatan Ibrahimovic abbia passato una giornata con lui a Ibiza

Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo o Ronaldo 'Il Fenomeno', ha rilasciato un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Parlando di Zlatan Ibrahimovic , che a quasi 40 anni è ancora la stella di questa Milan , l'ex attaccante brasiliano ha risposto quanto segue.

"Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano e non valgono. È una roccia, ha un fisico da trentenne, non da quarantenne, garantirà i soliti risultati perché sa gestirsi come un super professionista. È venuto a trovarmi quest’estate nella mia casa delle vacanze a Ibiza. Una giornata fantastica, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, di calcio e di altro. È arrivato con la sua famiglia, con i suoi figli molto bravi". Milan, contro la Lazio torna Ibrahimovic: le ultime sullo svedese >>>