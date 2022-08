Ronaldo: “Ibrahimovic? Un regalo che il Milan può farsi a un certo punto”

Ronaldo 'Il Fenomeno' ha parlato del prossimo ritorno di Zlatan Ibrahimovic come un 'regalo' che il Milan può farsi da un certo punto in poi

Ronaldo 'Il Fenomeno' ha parlato del prossimo ritorno di Zlatan Ibrahimovic come un 'regalo' che il Milan può farsi da un certo punto in poi. L'ex attaccante, inoltre, racconta la propria esperienza ed è sicuro che lo svedese non veda l'ora di mettere il suo ginocchio alla prova. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.