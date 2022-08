Ronaldo: “De Ketelaere? Qualità, fantasia e modernità vanno sempre bene”

Ronaldo 'Il Fenomeno' ha parlato del prossimo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere . Il due volte Pallone d'Oro ha ammesso di non conoscere bene il belga, ma afferma che la qualità, la fantasia e la modernità non possano che fare bene ai rossoneri. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Non lo conosco benissimo e credo che per valutare un giocatore non basti vederlo nel Bruges, anche se lui gioca pure in nazionale. Comunque la qualità, la fantasia e la modernità vanno sempre bene: può essere quello che serve ad una squadra che ha fatto vedere di essere anzitutto solida, non solo in difesa".