Ronaldo e l’aneddoto con Ancelotti: “Non guardavo i DVD che ci dava”

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' durante il pre partita di Real Madrid-Barcellona, Ronaldo 'Il Fenomeno' ha raccontato un simpatico aneddoto che riguarda Carlo Ancelotti ai tempi della loro avventura al Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante: "Ho un aneddoto molto bello con Ancelotti, l'ho incontrato nel Milan. Nei giorni prima della partita dava dei DVD, nel 2008 si usavano quelli per vedere la squadra avversaria. E bene io li prendevo ma poi non li guardavo. Allora una mattina mi chiese: "Hai visto come sono i difensori e il portiere?". E io: "Mister, mi dispiace ma non sono riuscito a vederlo. Però stia tranquillo che loro hanno visto qualcosa di me".