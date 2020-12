Romagnoli: “L’esordio in Serie A contro il Milan un segno del destino”

Romagnoli e il suo esordio contro il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, in occasione delle 200 presenze con il Milan, ha rilasciato una lunga intervista al canale tematico rossonero. Il capitano, innanzitutto, ha ricordato l’esordio in Serie A con bla maglia della Roma proprio contro la sua attuale squadra: “22 dicembre, Roma-Milan 4-2. Entrai gli ultimi 5 minuti perché Marquinos era espulso. Il sogno di ogni bambino che spera di diventare calciatore. Credo sia stato un segno del destino“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale del capitano rossonero >>>