Milan, Romagnoli: “Vi racconto le mie 200 presenze rossonere” / News

Sull’esordio in Serie A contro il Milan

“22 dicembre, Roma-Milan 4-2. Entrai perché Marquinos era espulso gli ultimi 5 minuti. Il sogno di ogni bambino che spera di diventare calciatore. Credo sia stato un segno del destino”.

Su Mihajlovic

“Lo reputo un uomo, una persona sincera e fondamentale per me. Mi ha fatto crescere, mi ha insegnato tante cose”.

Su Mexes

“Mexes lo vedevo spesso nei miei trascorsi alle giovanili della Roma. Era molto forte, una bellissima persona. Arrivai e Sinisa scelse me. Fu bravo ad avermi dato fiducia”.

Sul primo derby vinto

“Cross di Honda e Alex sul secondo palo. Perdemmo all’andato con gol di Guarin e ci rifacemmo alla grande al ritorno. Giocammo una grandissima partita e fu emozionante”.

Su quella stagione

“Sinisa ha fatto tanto in quell’anno. tutti hanno un bellissimi ricordo di lui. Anche Brocchi è stato importante, ha avuto coraggio. Possiamo solo ringraziare sia l’uno che l’altro”.

Sulla finale di Coppa Italia e la Supercoppa vinta

“La finale di Coppa Italia giocammo bene, non andò bene e perdemmo ma rimase l’amaro in bocca. Giocammo bene anche la Supercoppa a Doha, presi anche una traversa io. Arrivammo ai rigori e vincemmo”.

Sul derby cinese

“Feci gol e pareggiammo la partita al 97esimo ma mi feci male anche al ginocchio: una partita gioia e dolori. Emozionante quel derby, molto strano per tanti versi”.

Sul rigore decisivo contro la Lazio in Coppa Italia

“Partita bellissima sia all’andata che al ritorno. Ho dato tutto per il Milan e darò sempre tutto, ma sono anche tifoso della Lazio, non l’ho mai nascosto. Decisi di non esultare per rispetto, ma ero davvero contento per quello che avevo fatto, Quello gol ci mandò in finale. Fu emozionante per me e per tuta la squadra. Uno dei momenti più belli, come lo sono stati quei 4 giorni in cui feci gol al 93′ e al 97′”.

Sul gol contro il Genoa all’ultimo minuto

“E’ sempre stato il mio pensiero. Sono partito in fuorigioco, poi nel momento in cui Radu respinse la palla lì ho pensato a tirare ed è andata bene. Fu voluto”.

Su quello contro l’Udinese

Suso l’ha data a me. Lui si è chiuso, me l’ha ridata e ho tirato per spaccare la porta. Dopo 3 giorni fare un altro gol così è stato bellissimo”

Su Baresi

“Franco è il capitano, un istituzione. Una persona di carisma, che ti senti un po’ in soggezione. Una persona che ha dato tantissimo per questo club e per l’Italia. Sono solo orgoglioso di indossare una fascia indossata da gente come lui e Maldini”.

Su Maldini

“Un’altra persona con cui ho avuto timore a parlare. C’è stato un bel rapporto dall’inizio. Una bella persona e un calciatore fenomenale. Dispiace che uno come lui non abbia vinto il Mondiale e Il Pallone d’Oro”

Su Gattuso

Una persona come Sinisa, vera e diretta. E’ stato tutto alla grande con lui, Cambiò totalmente il lavoro. Con lui ndr bene, peccato non aver centrato la Champions”:

Su Pioli

“Ha preso il Milan in una situazione non facile. Giampaolo è un allenatore molto bravo ma non andò bene. Pioli ha compattato la squadra e il gruppo e ha portato idee che stanno funzionando”

Sulla nazionale

“E’ un tratto importante della mia storia. Ancora non ho scritto nulla con questa maglia ma spero fi farlo presto. Ricordo l’esordio con piacere”

Su Kjaer

“Simon è fortissimo. E’ arrivato qui in punta di piedi e si è subito imposto. Ha dato tranquillità al reparto e a tutta la squadra. C’è grande sintonia e ci siamo subito trovati. E’ stato un acquisto più che azzeccato”

Sull’infortunio

“E’ stato un recupero lungo. Ho lavorato tanto e mi sono impegnato. Potevo forse rientrare prima ma mi sono preparato al meglio per il derby”

Sulle prossime 200

“Spero di farle il prima possibile e con qualche presenza europea in più”