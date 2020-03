Romagnoli: “Come capitano del Milan orgoglioso della donazione ad Areu”

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, ha pubblicato una lettera sul sito web ufficiale del Milan per invitare tutti a combattere la diffusione del coronavirus con tutte le armi possibili. Ecco, nello specifico, il passaggio della lettera in cui si parla della donazione fatta dal Milan ad Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia.

“Come capitano del Milan, sono orgoglioso che il Club abbia deciso di fare una donazione ad Areu, impegnata quotidianamente in Lombardia per fronteggiare l’emergenza. Leggo di tanti nostri tifosi che si stanno attivando per cooperare, aiutare, devolvere il rimborso dei biglietti acquistati per la nostra partita a porte chiuse e quelle rinviate. Tutto a favore di chi sta combattendo notte e giorno per il prossimo. È un magnifico gol dei nostri tifosi”.

Anch’io e i miei compagni saremo a loro fianco, siamo pronti a seguirli. Il Milan è anche questo, è una straordinaria comunità: aperta, inclusiva, che grazie a Fondazione Milan può farci giocare di squadra in questa sfida collettiva al Coronavirus”, ha concluso Romagnoli. Intanto, dalla Germania, bomba sul possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android