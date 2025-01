Roma tra ricordi e rimpianti: “Lite Ibra-Onyewu? Semplice tackle, poi …”

Durante una recente intervista, come riporta la Gazzetta dello sport, l’ex portiere ha ricordato alcuni dei momenti più intensi vissuti in carriera, come quello legato alla famosa lite tra Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu, che sconvolse gli allenamenti a Milanello. “Era una partitella su campo esterno, un semplice tackle che poi si trasformò in due spintoni e una vera rissa”, racconta Roma. “Fu una cosa improvvisa. In quel momento avevano entrambi la luna di traverso e la situazione degenerò, ma fortunatamente finì lì”.