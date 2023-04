Roma, Mourinho: “Se con il Milan devo giocare io non c’è problema”

Le parole di José Mourinho in vista di Roma-Milan

"Non sono d'accordo sul fatto che la palla girava più piano dopo il 2-0, è stata una ottima partita con i nostri limiti. La partita è stata decisa dagli episodi, nel primo tempo abbiamo controllato completamente la partita. Il primo gol è un episodio, abbiamo guardato la palla e Pasalic ha segnato. Abbiamo cambiato qualche giocatore e dopo il 2-1 e ho avuto la sensazione che c'era molto da giocare anche mancavano solo otto minuti. Sono contento dei miei giocatori, se sabato devo giocare io gioco io, non c'è problema. La nostra è una squadra unita che nelle difficoltà sta sempre insieme, penso che anche i tifosi sono orgogliosi della squadra. Abbiamo finito la partita in nove, colpendo un palo. Per me è molto difficile essere critico con i mei giocatori, non voglio dire che il risultato è ingiusto perché le partite sono fatte di episodi però sono super soddisfatto". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e stipendio dell'obiettivo Ferran Torres >>>