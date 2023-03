Roma, Mourinho ironico: “Che peccato la Lazio fuori dall’Europa …”

Intervistato nel post partita di Real Sociedad-Roma, José Mourinho ha parlato della qualificazione raggiunta e dell'eliminazione della Lazio

Francesco Aliperta

Intervistato nel post partita del match di Europa League tra Real Sociedad e Roma, José Mourinho ha parlato del traguardo raggiunto con la qualificazione ai quarti di finale.

"Complimenti ai ragazzi spettacolari, è merito loro e io do soltanto il mio contributo. Abbiamo già eliminato due avversari di qualità in questa competizione, sono rimaste in corsa diverse altre squadre di alto livello. Noi non siamo la squadra più forte del mondo, ma siamo un bellissimo gruppo".

Il tecnico portoghese ha poi continuato, analizzando la partita conclusasi sul risultato di 0-0: "Volevamo entrare forte in campo, per abbassare la tensione dello stadio e questo lo fai o segnando o dimostrando tranquillità e controllo della partita. Ogni minuto che passava eravamo sempre più tranquilli, i ragazzi hanno fatto uno sforzo tremendo con una grande prestazione. Loro hanno fatto tutto il possibile per cercare di ribaltare il 2-0 dell'andata, ma noi abbiamo risposto partendo bene e poi ci siamo difesi con ordine senza mai smettere di cercare il gol".

Infine, Mourinho ha concluso con una frase ironica per l'eliminazione della Lazio: "Torniamo a Roma stanchi, ma orgogliosi e felici. Invece la Lazio è fuori dall'Europa, che peccato ... Non dico nulla sul sorteggio, ma per me non è giusto che ci siano i club usciti dai gironi di Champions League".

