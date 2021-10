Roma-Milan, Zancan: “Tomori-Abraham sarà un duello fondamentale”

Il giornalista Federico Zancan ha parlato della sfida tra Fikayo Tomori e Tammy Abraham all'interno di Roma-Milan. Le dichiarazioni

Il giornalista Federico Zancan ha parlato della sfida tra Fikayo Tomori e Tammy Abraham all'interno di Roma-Milan, partita valida per la 11^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Hanno avuto un percorso molto simile. Speravano di esplodere al Chelsea, ma si sono ritrovati al meglio in Italia. La loro sfida in Roma-Milan sarà fondamentale e hanno l'elemento in comune della fisicità e della velocità: sarà un duello molto interessante anche nel corpo a corpo. Tomori è ora l'intoccabile del Milan". Ecco dove e come vedere Roma-Milan in tv e in streaming