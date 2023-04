Roma-Milan, Impallomeni: “Il Diavolo si è segnato il 2-2 dell’andata”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Roma-Milan, big match della 32^ giornata di Serie A

Stefano Impallomeni , ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà'. Tra i tanti temi toccati, si è soffermato sul big match della 32^ giornata di Serie A tra Roma e Milan , sostenendo come il Diavolo si sia segnato il 2-2- dell'andata, che fu l'inizio di tanti problemi. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Impallomeni su Roma-Milan

"Se lo sono segnato al Milan quel 2-2 dell’andata, dove caddero poi in una crisi che sembrava irreversibile. Si sono rimessi in carreggiata, soprattutto in Champions. Il calcio ti dà sempre un’altra possibilità e ora c’è una finale all’Olimpico. Si dirà molto nelle prossime giornate con il doppio incrocio Roma-Milano". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>