Roma-Milan, De Grandis: “Giusto che giochi Krunic dal primo minuto”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato della scelta dell'ultimo minuto di Stefano Pioli: Rade Krunic dal primo minuto in Roma-Milan

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato della scelta dell'ultimo minuto di Stefano Pioli: Rade Krunic dal primo minuto in Roma-Milan. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "E' giusto che giochi Krunic dal primo minuto. Brahim Diaz, che è stato fuori dieci giorni, magari può fare l'ultima mezzora. Inoltre è divertente pensare che Tomori se la vedrà con Abraham, suo grande amico. Non sarà una partita facile da decifrare". Ecco dove e come vedere Roma-Milan in tv e in streaming