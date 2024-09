Manu Koné spiega la scelta della Roma: “De Rossi, mi ha convinto lui”

Manu Koné , nuovo centrocampista della Roma di De Rossi , ha rilasciato un'intervista per presentarsi ai nuovi tifosi. Secondo il centrocampista è stato decisivo l'allenatore della Roma. Ecco le sue parole:

"Mi ha convinto lui, Insieme all'approdare in un grande club, a venire qui. Mi ha spiegato cosa può darmi la squadra visto che anche lui era un centrocampista. Mi ha detto che il club ha grandi ambizioni. Sono molto entusiasta di venire qui e aiutare la squadra. La Roma è un grande club che conosco da quando ero piccolo. Alcuni grandi giocatori hanno giocato qui e desideravo fare parte di questa storia. Ho parlato molto con De Rossi e mi ha davvero conquistato con le sue parole. Ho visto che ha fiducia in me e mi ha fatto capire che posso aiutare la squadra. È uno degli aspetti principali che mi hanno convinto."