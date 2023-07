Roma, El Shaarawy: “Continuiamo a lottare per i traguardi che meritiamo”

Intervistato dai canali ufficiali della Roma , Stephan El Shaarawy ha parlato dopo il suo rinnovo con i giallorossi e in vista della prossima stagione: "La Roma è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo".

Infine, l'ex attaccante del Milan ha concluso: "Devo ringraziare sicuramente il direttore e la società, per avermi dato questa opportunità di continuare a vestire la maglia giallorossa, la mia famiglia che comunque mi è sempre vicino e non mi lascia mai. Una cosa molto importante per me è stata la volontà da parte di tutti di proseguire insieme, di questo posso essere solo che onorato e felice".