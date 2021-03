Rolando Bianchi: “Rafael Leao sta facendo un grande campionato” | News

Bianchi su Rafael Leao: “Il Milan ha fatto un grande acquisto”

Rolando Bianchi, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dell’attaccante del Milan Rafael Leao. “Leao è molto giovane e sta facendo un grande campionato. A volte i giocatori danno l’impressione di specchiarsi un po’ ma il suo rendimento è quello di un grande giocatore. L’avevo visto al mondiale Under 20 con il Portogallo e faceva giocate spettacolari. Ha grandissima velocità, ha tocco di palla. Il Milan ha fatto un grande acquisto e se continua così ha grandissime prospettive”. Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>