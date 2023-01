Rocchi: “Non vedo analogie tra Milan-Spezia e Inter-Monza”

"È un incidente, nulla di più. Capita quando si va in campo, solo chi non fa nulla non sbaglia mai. Ho chiesto a Sacchi di viverla come un’esperienza. Non verrà fermato, solo qualche giornata a riposo e poi sarà di nuovo in campo senza problemi. Le dichiarazioni dei tesserati di una società come quelle di Marotta e Inzaghi non le commento, dico solo che siamo amareggiati perché è stato un incidente e siamo dispiaciuti. Non vedo analogie con quanto accaduto in Milan-Spezia con Serra. L’arbitro passa anche dagli errori per la sua crescita, non c’è altra strada". Ecco come e dove vedere Milan-Torino in tv o in diretta streaming >>>