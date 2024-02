Rocchi: “Il gol di Acerbi alla Roma? Speravo che succedesse questo…”

Intervenuto a Open Var, Gianluca Rocchi ha parlato dell'ennesimo episodio arbitrale: la rete di Acerbi durante il match Roma-Inter: "Quando guardavo la partita ho sperato che lo convalidassero e che non venisse richiamato l’arbitro al monitor. Anche se ci sono dei parametri che possono portare ad una revisione. E infatti non è assolutamente un errore averlo richiamato al Var, se c’è un dubbio è giusto rivederlo. Secondo me l’arbitro prende una decisione corretta".