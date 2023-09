Rocchi: “Di Bello? Quando un arbitro sbaglia la prima cosa è stargli vicino”

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A , Gianluca Rocchi ha parlato dell'arbitro Di Bello dopo le polemiche in Juventus-Bologna : "Quando un arbitro sbaglia la prima cosa è stargli vicino, ma il miglior modo per recuperarlo è mandarlo in campo il prima possibile. Con Di Bello ho già parlato e mi sembra che abbia superato il problema, poi è chiaro che le scorie rimangono perché il primo ad essere critico con se stesso è l'arbitro".

Il designatore arbitrale ha poi continuato: "Tutti abbiamo sbagliato, ma ci vuole il diritto anche di sbagliare. È chiaro che è difficile spiegare l'errore, ma non ho ricevuto alcuna pressione per tenerlo fuori. Gli stessi allenatori mi hanno detto che ho fatto bene. Il prossimo tabù da abbattere è che venga premiato un arbitro come migliore in campo. Sarebbe una cosa bellissima".