Rizzoli sui falli di mano: “Gol di Ibra a Firenze sarà regolare, ecco perché”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Nicola Rizzoli, ora designatore degli arbitri di Serie A, ai microfoni di Sky Sport. L’ex arbitro ha parlato del regolamento sui falli di mano, e di una modifica per la prossima stagione. Queste le sue parole:

“Le modifiche sul fallo di mano – o meglio, chiarimenti per limitare il tocco di mano dell’attaccante – esulano completamente dalla volontarietà e dalla dinamica. L’incipit della regola era evitare che una rete possa essere segnata con un braccio, anche se involontariamente. Siccome c’era una parte sulla tempistica che non era molto chiara, hanno voluto accorciare i tempi, specificando ‘nell’immediatezza’ e spiegando che vuol dire qualcosa di molto ristretto sia in termini di distanza che dinamica dell’azione”.

Poi Rizzoli chiarisce nello specifico, citando l’ultimo episodio temporale accaduto in Serie A, ovvero il gol di Ibrahimovic in Fiorentina-Milan, annullato per presunto fallo di mano molto dubbio: “Con la nuova regola, il gol di Ibrahimovic a Firenze sarebbe stato regolare. Sarebbe gol perchè c’è una tempistica molto lunga e tre dribbling prima che lui calci in porta”. Intanto, relativamente a Ibrahimovic, spunta una nuova clamorosa ipotesi sul sostituto >>>

