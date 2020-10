La rivelazione di Carrozzieri: “Il mancato arrivo al Milan e Moggi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rivelazioni interessanti di Moris Carrozzieri, ex difensore, circa il suo mancato arrivo al Milan. Per colpa di chi? Di Luciano Moggi. Sì, sempre lui, il dirigente ex Juventus condannato per “per promozione della associazione a delinquere“. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni dei colleghi di Sportweek:

“Nell’estate del 2003 feci una tournée di 25 giorni in Cina con il Milan. Venivo da una stagione da titolare alla Samp ma Novellino non mi lasciò andare, forse perché affidai i miei diritti alla Gea di Luciano Moggi. Poi nel 2009, ma la squalifica per doping fermò tutto”.

E proprio sul doping rivela: “Sbagliai io, assunsi una sostanza derivante dalla cocaina in una serata milanese, 10 giorni prima di Palermo-Torino. Sono stato fortunato perché i miei familiari mi sono stati sempre vicino. E Massimo Zamparini è un secondo padre: poteva chiedermi i danni d’immagine, invece, mi ha tenuto in Sicilia per tutti e due gli anni di squalifica, abbassandomi lo stipendio”.

THEO HERNANDEZ ESALTA MALDINI: L’INTERVISTA >>>