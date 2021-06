Riso: “Galliani? Come andare all’Università. Vi racconto il nostro litigio”

Il procuratore Giuseppe Riso ricorda gli affari fatti con il Milan sotto la gestione di Adriano Galliani. Ecco un gustoso retroscena

Il procuratore Giuseppe Riso ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più importanti.

Riso sul rapporto con Adriano Galliani, ex dirigente del Milan: "Mi ha dato consigli di vita e calcistici, è un punto di riferimento costante. Appena posso cerco di incontrarlo, perché con lui si cresce. È come andare all'Università, c'è sempre da imparare. Abbiamo anche litigato, come quando ho portato Bryan Cristante al Benfica. Sono riuscito a riappacificarmi grazie alla sorella".