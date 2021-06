Riso: “Caldara torna al Milan. Papu Gomez? Sta bene a Siviglia” | News

Le ultime notizie sul Milan. Giuseppe Riso, procuratore di Mattia Caldara e del Papu Gomez, ha parlato del futuro dei loro assistiti

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Radio', Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e del Papu Gomez, ha parlato del futuro dei loro assistiti. Ecco le parole del procuratore. "Caldara torna al Milan, abbiamo appuntamento con i dirigenti rossoneri a metà mese e vedremo quale strada prendere. Papu? Sta bene a Siviglia e vuole rimanere lì". Per il difensore si tratta di un ritorno dal prestito all'Atalanta, club che non ha esercitato il diritto di riscatto di 15 milioni di euro. Discorso diverso per il 'Papu': negli ultimi giorni si è anche parlato di uno scambio con Castillejo. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione