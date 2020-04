Ripresa Serie A, l’opinione: “Si ricomincia a settembre, vi spiego come”

ULTIME NEWS – Nicola Giocoli, professore di Economia Politica all’Università di Pisa, ha esposto a ‘Radio Sportiva‘ la sua proposta per far ripartire i campionati. Ecco la spiegazione a trecentosessanta gradi: “Tre premesse: questa proposta ha senso se condivisa dalla UEFA; non si cambiano regole del gioco in corso; non condivido le date della UEFA sulla prossima stagione. La mia proposta sarebbe ricominciare a settembre e concludere la stagione corrente, con campionati e coppe, nell’anno solare, congelando le rose e i contratti. Dal 14 dicembre si aprirebbe una finestra di un mese di calciomercato, fino al 10 gennaio 2021. La stagione 2021 si svolgerebbe solo nei primi cinque-sei mesi dell’anno, con campionati di sola andata e poi play-off e play-out. Meno partite, ma più belle. Anche per le coppe, con formule di final eight e di final four. Contratti? A mio modesto avviso basterebbe che la UEFA stabilisse che prima del 15 dicembre non si possano depositare nuovi contratti. La parte bastone sarebbe impedire ai calciatori che decidono di svincolarsi al 30/6 di firmare nuovi accordi, la parte carota invece dare la possibilità di rinegoziare i contratti”. Intanto ecco un ritorno di fiamma per l’attacco del Milan, continua a leggere >>>

