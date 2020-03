Rinvio partite, Galliani: “Primo a sollevare il problema. Ho scritto alla FIFA”

ULTIME NEWS – Attraverso una nota dell’ANSA l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha ribadito come sia necessaria una sospensione del calcio. In particolare, l’ex dirigente rossonero, ha inviato una lettera alla FIFA e alle federazioni di Portogallo e Guinea Equatoriale per revocare le convocazioni di due calciatori del club brianzolo. “Credo di aver sollevato un problema importante e di essere il primo. Se dalla Lombardia non si può uscire, come ora dice il decreto, posso io mandare un giocatore in giro per il mondo? Poi quando torna lo metto in quarantena? Ho mandato stamattina la lettera anche a Gravina, mi ha detto che se ne sta occupando. L’ufficio legale della FIFA sta esaminando il problema”, ha detto Galliani.

