Rinvio partite, Galliani: “Coronavirus? Ecco la soluzione migliore”

ULTIME NOTIZIE – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e ora dirigente del Monza, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’emergenza coronavirus e dell’ipotesi di recuperare i campionati nazionali nei prossimi mesi.

“La premessa doverosa è che in questo momento bisogna pensare innanzitutto a superare l’emergenza: il calcio passa in secondo piano – precisa Galliani -. La speranza, visto lo spostamento degli Europei, è che entro il 30 giugno si possano concludere i campionati disputando le partite mancanti. Sportivamente parlando penso che sia la soluzione migliore”. Intanto un altro grande ex rossonero parla dell’addio di Boban, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android